ATP Cincinnati: Arnaldi cede a Bonzi, niente derby con Musetti

Esce subito di scena dal Masters 1000 di Cincinnati Matteo Arnaldi. L’azzurro è stato battuto al primo turno dal francese Benjamin Bonzi che si è imposto, in rimonta, con il punteggio di 6-7(1) 6-3 6-4. Tre ore di battaglia in cui ha prevalso il numero 66 del mondo, con Arnaldi che ha tanti rimpianti per quanto accaduto nel terzo set: sull’1-0 in suo favore, l’italiano ha avuto a disposizione ben cinque palle break in un game interminabile da 26 punti. Sfumato il possibile break Arnaldi ha ceduto la battuta a zero nel game successivo e non è più riuscito a rientrare nel set nonostante altre tre palle break nel sesto gioco e una nell’ottavo. Bonzi ha chiuso al secondo match point regalandosi il secondo turno contro Lorenzo Musetti e privando l’Italia di un derby azzurro.

Musetti e Bonzi si sono affrontati in quattro occasioni tra circuito maggiore e Challenger, con il carrarino avanti 3-1 nei precedenti e vincitore nell’ultimo faccia a faccia al primo turno degli Australian Open 2024. Aspettando l’esordio delle altre teste di serie azzurre – Sinner, Cobolli, Darderi e Sonego, per un totale di cinque, un record assoluto in un Masters 1000 -, domani faranno il loro debutto Luca Nardi e Mattia Bellucci. Nardi, in tabellone da lucky loser, se la vedrà con l’argentino Thiago Agustin Tirante contro cui ha perso nelle quali dello US Open due anni fa; Bellucci invece affronterà Damir Dzumhur in un match che promette scintille: nella loro ultima sfida, vinta dal bosniaco sulla terra di Madrid, il finale fu ad alta tensione con la mancata stretta di mano a rete e tante polemiche.

