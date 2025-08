Alcaraz e il rapporto con Sinner: “Alla gente piace l’idea che ci siano frizioni tra noi”

Dopo aver rimontato nella finale del Roland Garros, vinto il torneo del Queen’s e raggiunto la finale di Wimbledon, dove è stato battuto da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ha deciso di prendersi una pausa prima di iniziare il tour nordamericano, saltando il Masters 1000 di Toronto. “Amo giocare a tennis. È la mia passione, è ciò che ho scelto, è ciò che mi piace – ha dichiarato lo spagnolo in un’intervista al Financial Times. Il suo ritorno sul circuito sarà a Cincinnati, dove cercherà di ritrovare le buone sensazioni in vista degli US Open, il quarto e ultimo Grande Slam della stagione.

Nell’intervista, Alcaraz ha parlato ancora una volta della sua rivalità con Jannik Sinner. “Le provocazioni attirano molta attenzione. Alla gente piace molto l’idea che ci siano frizioni tra noi. È questo ciò che fa vendere. Sebbene il tennis sia uno sport individuale, ci troviamo con gli stessi giocatori ogni settimana, giorno dopo giorno. Jannik ed io, che abbiamo combattuto grandi battaglie in campo, ci vediamo molto fuori dal campo. Parliamo, a volte ci alleniamo insieme e alla fine si crea un buon rapporto, una bellissima relazione. Vogliamo vincere e superarci a vicenda, ma fuori dal campo, essere brave persone e andare d’accordo è un’altra cosa. Per me, questa è una delle virtù e dei valori dello sport”.

Dalla stessa categoria