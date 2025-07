Tsitsipas-Ivanisevic, è già finita: “Capitolo breve ma prezioso”

Dopo meno di due mesi è terminata la collaborazione tra Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic. Ad annunciarlo è stato il tennista greco tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Lavorare con Goran è stata un’esperienza breve ma intensa e un capitolo davvero prezioso del mio percorso – ha scritto l’ex numero 3 del mondo -. Gli sono grato per il tempo, l’impegno e le energie che ha dedicato a me e al mio team. Ho solo rispetto per Goran, non solo per ciò che ha fatto nel tennis, ma anche per la persone che è. Non gli auguro altro che il meglio per il futuro”.

Una separazione già nell’aria dopo quanto accaduto a Wimbledon, con la sconfitta di Tsitsipas al primo turno e le dichiarazioni durissime di Ivanisevic: “Continua a dire “Voglio, voglio”, ma non vedo questo sforzo. Sono rimasto scioccato; non ho mai visto un giocatore in condizioni fisiche peggiori in vita mia. Con questo ginocchio, sono tre volte più in forma di lui. È davvero grave”, aveva detto l’ex allenatore di Novak Djokovic. Parole che evidentemente non sono piaciute a Tsitsipas, precipitato fuori dalla top 20 ATP e in grave crisi di risultati ormai da oltre un anno. In attesa di novità sul fronte coach, il greco adesso tornerà a lavorare con il padre Apostolos.

