Sonego e Cobolli avanti a Toronto, fuori Gigante

Lorenzo Sonego ha sconfitto in due set il cinese Bu all’esordio nel Masters 1000 di Toronto e si è qualificato al terzo turno, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Sonego si è imposto in due set col punteggio di 6-1 6-4. Anche Flavio Cobolli ha cominciato con una vittoria il suo cammino nel Masters canadese, battendo in tre set il canadese Alexis Galarneau col punteggio di 6-4 7-5, 6-4. Il romano, numero 17 ATP, affronterà al terzo turno l’ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime. Eliminato invece Matteo Gigante, che dopo aver superato il primo turno si è arreso ad un altro canadese, Gabriel Diallo, venendo sconfitto in due set, col punteggio di 6-3 7-6.

