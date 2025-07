Sinner e il ritorno di Ferrara, l’ex fisioterapista Naldi: “Io amareggiato, un giorno parlerò”

Pochi giorni dopo lo storico successo di Wimbledon, Jannik Sinner ha annunciato un altro cambiamento nel suo team: è tornato Umberto Ferrara, storico preparatore della sua ascesa al numero 1 del tennis mondiale e soprattutto principale protagonista, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, del caso Clostebol. A causa di quella vicenda, a fine agosto scorso il numero 1 del mondo aveva sciolto il rapporto con Ferrara, che dal 2022 ne aveva accompagnato la crescita fisica, e con Naldi. Poco meno di un anno dopo Jannik è tornato sui suoi passi richiamando con sé il preparatore atletico ma non Naldi, che si è lasciato andare a uno sfogo ai microfoni di Repubblica. “Non ho alcuna intenzione di commentare, è una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine – ha detto il fisioterapista -. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Ho sentito Sinner solo quando mi ha chiamato per farmi gli auguri dopo la nascita di mia figlia. Magari un giorno parlerò, ma ora fa troppo male”.

Naldi e Ferrara sono stati individuati come i due protagonisti del caso che ha portato alla sospensione dell’attuale numero 1 del mondo. La versione fornita, prima all’Itia e poi al Tas per il ricorso Wada (dove poi Sinner ha patteggiato) era stata questa: Ferrara aveva portato con sé negli Usa uno spray prescritto per una sua patologia, il Trofodermin, ben consapevole che contenesse sostanze dopanti; poi lo aveva prestato a Naldi per una cicatrice, avvertendolo del rischio; il fisio aveva però dimenticato di usare i guanti nel trattare Sinner, contaminandolo così senza che se ne accorgesse. Una contaminazione involontaria e inconsapevole per Sinner, che però ha dovuto fare i conti con quella che è la responsabilità oggettiva dell’atleta in queste circostanze. Una vicenda conclusa con il patteggiamento e i tre mesi di stop per l’atleta azzurro, fermatosi dopo gli Australian Open e tornato in campo agli Internazionali d’Italia.

Dalla stessa categoria