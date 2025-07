Panichi riparte da Rune: l’ex preparatore di Sinner entra nel team del danese

Cambi in vista per Holger Rune: a breve nel team del 22enne tennista danese, numero 9 al mondo, oltre ad Andre Agassi entrerà anche Marco Panichi, già preparatore atletico di Novak Djokovic prima e di Jannik Sinner poi. Ad annunciarlo è stata la madre di Rune, Aneke, che al media danese B.T. ha dichiarato: “Daremo il benvenuto in squadra a Marco Panichi. Porta con sé un’enorme quantità di esperienza, non solo a livello di preparatore fisico, ma in tutto ciò che riguarda la costruzione di un vincitore Slam. Alza l’asticella di un’altra tacca”.

“Conosciamo molto bene Marco e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui – ha proseguito Aneke Rune -. E Holger gli è sempre piaciuto. Ha una grandissima professionalità, quindi è un’ottima aggiunta al team; il modo in cui lavora e il modo in cui ha lavorato con Novak Djokovic è molto simile al modo in cui vediamo un preparatore atletico in una squadra in cui sarà anche attivo negli allenamenti”. Panichi si unirà al team di Rune a partire dall’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto.

