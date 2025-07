Kyrgios ora sta con Sinner: “Alcaraz pensa a feste e ragazze, Jannik avrà una carriera migliore”

Da nemico giurato a quasi tifoso. Il tennista australiano Nick Kyrgios non smette di sorprendere e dopo uscite al veleno contro Jannik Sinner a chi gli chiede su chi punta nella attuale sfida tra il numero 1 e Carlos Alcaraz non ha avuto molti dubbi: “Chi avrà una carriera migliore? Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono molto le ragazze. A volte sembra distratto e gli piace molto fare festa. Ecco perché propendo per Sinner, perché è più riservato” ha sottolineato Kyrgios nel corso di un’intervista con il coach Patrick Muratoglou nel podcast Uts.

“Sinner è complessivamente più costante. È la sua mentalità – ha aggiunto -. Se si guarda alla stagione, Alcaraz ha perso più partite. E questo perché non è sempre concentrato. Anche durante le partite, ha alti e bassi, e Sinner invece rimane lo stesso per tutta la partita. Per questo motivo, sì, sceglierei Sinner”.Il vantaggio di Alcaraz su Sinner negli scontri diretti porta Mouratoglou invece a propendere per lo spagnolo, pur sostenendo che il distacco tra i due giocatori è minimo. “Le ultime cinque partite consecutive vinte sono tante. Sceglierei Alcaraz, ma sono entrambe molto equilibrate” ha detto l’allenatore, mentre Kyrgios ha confermato di “essere dalla parte di Sinner”.

