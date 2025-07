Ivanisevic duro con Tsitsipas: “È messo malissimo, sono più in forma io di lui”

Una delle grandi novità di Wimbledon 2025 è stata l’inizio della collaborazione tra Goran Ivanisevic e Stefanos Tsitsipas. Il greco è precipitato fuori dalla top 20 della classifica mondiale e nelle ultime due stagioni è stato lontanissimo dal livello di gioco che lo aveva portato nelle prime posizioni del ranking e in finale negli Slam. Il sodalizio con Ivanisevic ha come obiettivo quello di farlo tornare a essere un giocatore di alto livello, ma le cose non sono iniziate nel modo migliore e ai Championships Tsitsipas è stato eliminato al primo turno a causa di un ritiro per l’ennesimo problema alla schiena.

In una recente intervista, lo stesso Ivanisevic ha utilizzato parole forti, ammettendo di aver trovato una situazione persino peggiore di quanto non si aspettasse quando ha accettato l’incarico. “È semplice e non semplice allo stesso tempo – ha detto il croato -, Ho parlato con lui molte volte. Se risolverà qualche problema al di fuori del tennis, avrà un’opportunità e tornerà dove merita di essere, perché è un giocatore troppo bravo per rimanere fuori dalla top 10”, ha dichiarato a Sport Klub. “Continua a dire “Voglio, voglio”, ma non vedo questo sforzo. Sono rimasto scioccato; non ho mai visto un giocatore in condizioni fisiche peggiori in vita mia. Con questo ginocchio, sono tre volte più in forma di lui. È davvero grave”, ha chiosato Ivanisevic che non ha usato mezzi termini sul suo attuale allievo.

