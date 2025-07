Forfait di Sinner a Toronto: “Mi devo riprendere”

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono stati costretti a ritirarsi dal National Bank Open (NBO) presentato da Rogers 2025 a Toronto, mentre si stanno riprendendo dopo Wimbledon, come confermato domenica da Tennis Canada.

Sinner (problema al gomito) ha vinto il suo primo titolo all’All-England Lawn and Tennis Club lo scorso fine settimana, sconfiggendo il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz in quattro set e conquistando il suo quarto titolo del Grande Slam. Sinner, 23 anni, ha già ottenuto successi in Canada, sollevando il trofeo NBO nel 2023 a Toronto, il suo primo titolo Masters 1000.

“Sono davvero deluso di perdere il National Bank Open di Toronto, soprattutto perché ho ricordi così belli di quando giocavo in Canada. Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l’inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo riprendermi”, ha detto Sinner. “Vorrei ringraziare Karl Hale, il direttore del torneo, per tutto ciò che fa per supportarci come giocatori e non vedo l’ora di tornare in Canada e a Toronto in futuro per giocare di fronte a questi fantastici tifosi”.

