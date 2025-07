Berrettini rimanda il rientro: forfait anche a Toronto

Matteo Berrettini non giocherà il Masters 1000 di Toronto: il tennista romano ha deciso di rinviare ancora il suo rientro in campo. Al momento Berrettini rimane iscritto al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open ma anche la sua presenza a questi appuntamenti resta un’incognita. L’ultimo match disputato dall’ex top 10 rimane quello di primo turno a Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak. Una sconfitta che ha lasciato il segno nella testa di Berrettini: “Ho bisogno di prendermi del tempo e pensare al mio futuro”, aveva detto nel post partita ai Championships dopo la deludente prestazione. Da quel momento Berrettini è sparito dai radar tennistici, rinunciando ai tornei sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel in cui era detentore del titolo. Una scelta che gli è costata 500 punti in classifica e che da lunedì lo farà precipitare fuori dalla top 50 del ranking. Il forfait di Berrettini in Canada si aggiunge a quello di Jannik Sinner, saranno quindi sette gli italiani nel tabellone principale: Lorenzo Musetti – numero 3 del seeding -, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e la wild card Matteo Gigante.

