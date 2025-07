ATP Washington: Musetti cade all’esordio, vince Norrie in rimonta

Finisce subito l’avventura a Washington di Lorenzo Musetti. Il britannico Cameron Norrie ha battuto in rimonta il numero sette del mondo col punteggio di 3-6 6-2 6-3, raggiungendo il terzo turno al DC Open della capitale statunitense. Norrie, alla ricerca del suo sesto titolo ATP, ha conquistato la sua prima vittoria su un top 10 in due anni e mezzo, eliminando la seconda testa di serie al primo turno di preparazione sul cemento per gli US Open. Un risultato che conferma le difficoltà di Musetti ad adattarsi al cemento, soprattutto quello nordamericano. Il carrarino adesso farà rotta su Toronto, dove a causa dei diversi forfait sarà testa di serie numero 3 e andrà a caccia di punti utili per la corsa alla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

