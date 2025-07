Atp Umago, Darderi vola in semifinale: gran battaglia con Prizmic

Uno stoico e instancabile Luciano Darderi si qualifica per la semifinale ad Umago sconfiggendo il beniamino di casa Prizmic, sempre più vicino alla top 100.

A sbarrargli la strada per il penultimo atto del torneo di casa è un grande Darderi che, dopo un primo set perso nettamente per 6-1, ribalta il più giovane avversario sconfiggendolo per 2-6 3-6 nei restanti set.

Parte bene il match per il neo campione di Bastad che ottiene il break in apertura ma da lì è buio totale: 6 game di fila per il croato con un inquietante 0 su 11 con la seconda di servizio per la testa di serie nr.2 del torneo.

Non molla però Luciano, nonostante le fatiche accumulate nelle ultime settimane: dopo una girandola di break ad inizio set, si invola sul 3-1 e chiude per 6-2 conquistando un ulteriore break in chiusura di parziale.

Si gasa un bel po’ il giocatore italiano beccandosi spesso con il pubblico che incita a più riprese il rampollo di casa.

Darderi, dopo il contro break iniziale del secondo set ottenuto dal croato, blinda il servizio con una prima di servizio sempre più solida e penetrante e lascia le briciole in risposta a Prizmic: dopo un game fiume in apertura di set per quest’ultimo, l’italiano ottiene il break decisivo nel sesto gioco e lo difende annullando l’unica palla break concessa nel set decisivo: chiude per 6-3 con una palla corta vincente un game autoritario dove ha fatto i buchi con il dritto.

In semifinale per il numero 46 del mondo ci sarà la sfida contro l’argentino Ugo Carabelli, vittorioso quest’oggi contro lo spagnolo qualificato Llamas Ruiz che si è ritirato sotto 4-6 2-5: Darderi conduce per 4-3 nei precedenti ma ha vinto gli ultimi 3 concedendo 0 set al numero 51 del mondo.

In caso di vittoria domani, rientrerà in top 40 e sarà almeno 37 del mondo.

