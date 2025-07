Atp Umago, Darderi cala il tris: Taberner battuto in finale

È Luciano Darderi il vincitore della 35esima edizione del Plava Laguna Croatia Open Umago.

6-3 6-3 dopo un’ora e 27 minuti il punteggio per il giocatore italiano, il quarto a vincere questo torneo in singolo (dopo Fognini,Cecchinato e Sinner).

Secondo titolo consecutivo dopo quello di Bastad, terzo da inizio stagione e quarto di una carriera sempre più in ascesa: da lunedì sarà 35 del mondo, avvicinandosi sempre più al suo best ranking (32esima posizione).

Taberner, alla sua prima finale, ha opposto resistenza finché ha potuto, non mollando mai un punto e non cedendo mentalmente di fronte al più titolato avversario: purtroppo per lui il differente peso di palla e l’esperienza a giocare match del genere hanno inciso in maniera significativa.

Il primo set, iniziato con leggero ritardo per colpa della pioggia, scivola via abbastanza velocemente.

Nei primi 5 game comandano i servizi: nel sesto gioco il neo numero 4 d’Italia piazza la zampata vincente alla prima occasione, con un ottimo dritto a sventaglio vincente che si stampa sulla riga.

Polemiche da parte del giocatore spagnolo che voleva interrompere il match durante il sesto gioco visto l’aumentare della pioggia (che rimarrà costante per tutto il match).

Si riprende dopo qualche minuto e Darderi, senza troppi patemi, chiude a 15 il primo set nel nono gioco.

L’italiano conferma lo stato di grazia con il servizio: infatti sono soltanto 3 i punti persi con la battuta nel primo parziale (di cui un doppio fallo).

Nel game di apertura del secondo Darderi si issa sullo 0-30 ma è bravo lo spagnolo a tenere la battuta, tra l’altro senza offrire palle break.

Dopo un’altra breve interruzione per pioggia sul 2-1 per lo spagnolo, Darderi tiene la battuta e piazza il break nel quinto gioco, costringendo all’errore Taberner dopo un braccio di ferro sulla diagonale di rovescio.

Si prosegue on serve fino al nono quando Luciano, con un grandissimo rovescio lungolinea, conquista un altro break e il match.

Settimana in crescendo per l’Italianoche, dopo i primi due match altalenanti (complice anche le scorie di settimana scorsa) ha alzato di gran lunga il livello lasciando le briciole agli avversari tra semifinale e finale.

Ora per Darderi non ci sarà riposo: da inizio settimana prossima sarà impegnato nel masters 1000 in Canada dove al primo turno affronterà un qualificato (eventuale secondo turno con Medvedev): per lui arriva la parte di stagione più ostica, ma se vuole fare un ulteriore salto di qualità è giunta l’ora di iniziare a prendere punti pure sul cemento, superficie dove si gioca la maggior parte dell’anno.

Nota positiva che, avendo praticamente perso al primo turno in ogni torneo nel 2024, non avrà nulla da difendere ma tutto da guadagnare fino a fine stagione.

