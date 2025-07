Alcaraz va come un treno: è già qualificato alle ATP Finals

Con il facile successo su Cameron Norrie, Carlos Alcaraz non solo è approdato in semifinale a Wimbledon per il terzo anno di fila, ma si è anche assicurato la qualificazione alle ATP Finals 2025. Gli 800 punti guadagnati con la semi ai Championships, infatti, permettono al numero 2 del mondo di raggiungere quota 7040 nella classifica Race, che tiene conto esclusivamente dei risultati della stagione in corso. Un bottino che consente ad Alcaraz di staccare il biglietto per Torino, dato che in quanto vincitore Slam, allo spagnolo è sufficiente chiudere l’anno tra i primi 20 della Race, cosa di cui ha già la certezza aritmetica. Per Alcaraz sarà la terza apparizione al prestigioso appuntamento di fine anno dopo quelle del 2023 (battuto da Djokovic in semifinale) e del 2024 (eliminato nel Round Robin), mentre nel 2022 nonostante la qualificazione lo spagnolo diede forfait a causa di problemi fisici.

