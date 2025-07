Ad Umago Darderi in finale: sfiderà Taberner per il terzo titolo 2025

Darderi continua il suo periodo d’oro conquistando l’ottava vittoria consecutiva e la seconda finale a distanza di 7 giorni. Sconfitto Ugo Carabelli per la quarta volta consecutiva con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e 44 minuti.

Match dai due volti, con un primo set equilibratissimo e deciso sul filo di lana mentre nel secondo il punteggio è stato fin troppo benevolo per Carabelli, che ha rischiato più volte di perdere il servizio contro un superlativo Darderi.

Primo set insolito considerando le caratteristiche dei due giocatori e della superficie: sono i servizi a comandare e nessuno dei due giocatori riesce a conquistare nemmeno una palla break.

Si giunge così al tie break dove Darderi annulla un set point sul 5-6 e, allungando la striscia a 3 punti consecutivi , conquista il primo parziale con il punteggio di 8-6.

Nel secondo parziale cambia marcia la testa di serie numero 2: non sfrutta tre palle break nel secondo gioco ma nel quarto va a segno alla prima chance. L’italiano ingrana il pilota automatico e chiude per 6-3 il secondo parziale, in un match in cui non ha offerto nemmeno una palla break alla testa di serie numero 3.

Darderi domani andrà a caccia del terzo titolo stagionale (il quarto in carriera): sicuro il rientro in top 40 e sale a numero 4 d’Italia (scavalcando Sonego e Arnaldi).

“Ho molta fiducia in me stesso, è vero. Ci alleniamo duramente ogni giorno, ed è questo il segreto del mio successo quest’anno”, ha detto Darderi, 46° tennista del mondo, che ha vinto il torneo ATP di Bastad domenica e vanta una striscia di otto vittorie consecutive.

Domani per lui in finale ci sarà Taberner (nessun precedente tra i due) che, a sorpresa, ha stravinto il match con l’esperto Dzumhur: 6-2 6-1 il parziale per il numero 111 che domani disputerà la sua prima finale a livello Atp e da lunedì potrà gioire a prescindere perché, grazie a questo risultato, tornerà in top 100.

“Questa è la mia prima finale in un torneo ATP e sono molto contento. Ho giocato una partita perfetta in semifinale, il mio dritto ha funzionato in modo superbo e penso di essere stato complessivamente a un livello molto alto. Luciano sta giocando in modo eccezionale, è un vero “demone”, dovrò giocare il mio miglior tennis per avere una possibilità”, ha detto Taberner.

