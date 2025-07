A Toronto sorteggiato il tabellone del Masters “quasi 1000”

Niente Sinner, niente Alcaraz, niente Djokovic, niente Draper. E nemmeno noi ci sentiamo tanto bene, anche se per fortuna non è morto nessuno. Certo è che ci vuole un bel coraggio per ritenere questo Open Canadese un Masters 1000, tornei che una volta erano più belli degli slam e che poi si sono messi a inseguirli, perché figuriamoci se ci perdiamo du spicci. Come quasi sempre la “messa a valore” (solo tennis eh?) ha degli effetti nefasti, anche se la vittoria di Popyrin l’anno scorso la diceva già lunga sul significato di questo torneo. Pensare che un tempo non tanto lontano i quarti di finale li giocavano i big four insieme a Tsonga, Roddick, del Potro e Davydenko e le semifinali solo loro un po’ di nostalgia come fa a non venire? Ma se domani è un altro giorno figurarsi oggi, che ci tocca commentare una parte alta che in fondo può essere interessante a terzo turno, quando Alexander Zverev dovrebbe incrociare Joao Fonseca. Oppure Matteo Arnaldi, che è riuscito ad entrare nei primi 32 e quindi comincia lui contro l’annunciato fenomeno brasiliano. Che però deve darsi una mossa, finora non sembra sia in grado di vincere due match complicati di fila, e quindi dipende da come andrà con Arnaldi. Se Matteo gli procura complicazioni Zverev dovrebbe approfittarne, altrimenti sarà un gran match. Chi vince dovrebbe avere un ottavo più semplice contro Cerundolo o, più probabilmente Grienkspoor e quindi il quarto di finale contro chi uscirà dallo spicchio di Rune e Medvedev, che vedremo se riuscirà nell’impresa di farsi battere anche da Darderi sul cemento. Lì c’è anche il detentore del titolo, Popyrin appunto, e non è detto che alla fine non sia lui a contendere al nuovo allievo di Agassi l’accesso ai quarti.

Nella parte alta del tabellone è finito Musetti, che nonostante il brutto esordio nel cemento americano va considerato tra i favoriti, visto che in fondo è la testa di serie numero 3. L’azzurro però ha un tabellone veramente complicato, perché dopo il primo turno (il secondo per lui) contro il rientrante Shang, speriamo guarito dopo l’operazione al piede, e un secondo contro Monfils o Michelsen l’ottavo di finale sarà un terno al lotto contro chiunque ci arrivi. Verrà fuori da una parte del tabellone impossibile da pronosticare, visto che ci sono Shapovalov – che rischia già con Tien, l’altro fenomeno di cui si parla meno – Machach, Opelka e Khachanov, che in questi casi è sempre quello che rimane in piedi. Forse la speranza di Lorenzo è che queste complicazioni facciano arrivare il suo avversario in condizioni non ottimali, chissà.

Parte bassa del tabellone presidiata da Fritz, anche lui sconfitto a Washington, e Shelton, che invece a poco a poco sta mettendo insieme i pezzi del suo gioco. Ben pare il favorito, dopo Nakashima, dovrà liquidare uno tra Cobolli, speriamo, e Auger-Aliassime, poi ci sarebbe da affrontare anche uno tra Tiafoe e de Minaur, a meno che Tsitsipas… no niente.

Fritz ha un cammino più agevole, visto che dalle sue parti ci sono solo il rientrante Fils e Lehecka, e dopo più Mensik che Rublev anche se da quelle parti anche Sonego e Davidovich Fokina.

Solita, ormai, pattuglia folta per gli italiani. Abbiamo detto di Musetti e Arnaldi, accennato di Darderi, Sonego e Cobolli. Ci sono anche Gigante, che si è meritato una wild card contro Borna Coric, non si capisce bene come e Bellucci che esordisce contro Gaston prima di trovare Rublev.

Ecco il tabellone a partire dai sedicesimi di finale

[1] A. Zverev vs [32] M. Arnaldi (J. Fonseca)

[24] T. Griekspoor vs [14] F. Cerundolo

[10] D. Medvedev (L. Darderi) vs [18] A. Popyrin

[29] A. Muller vs [5] H. Rune (G. Mpethsi Perricard)

[3] L. Musetti vs [26] A. Michelsen

[22] D. Shapovalov (L. Tien) vs [16] T. Machach (R. Opelka)

[11] K. Khachanov [17] U. Humbert

[30] N. Borges vs [8] C. Ruud

[7] F. Tiafoe vs [31] C. Norrie

[23] S. Tsitsipas vs [9] A. de Minaur

[13] F. Cobolli vs [21] F. Auger Aliassime

[25] B. Nakashima vs [4] B. Shelton

[6] A. Rublev vs [28] L. Sonego

[20] A. Davidovich Fokina vs [12] J. Mensik

[15] A. Fils vs [19] J. Lehecka

[27] G. Diallo vs [2] T. Fritz

