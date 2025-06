Wimbledon: Zeppieri c’è! L’azzurro supera le qualificazioni Diventano 11 gli italiani nel main draw dei Championships nel sigolare maschile

Saranno undici gli italiani presenti nel main draw del singolare maschile di Wimbledon 2025. Ai dieci già dentro di diritto grazie alla classifica, si aggiunge anche Giulio Zeppieri: il 23enne romano ha superato le qualificazioni a Roehampton e per la prima volta in carriera giocherà lo Slam su erba all’All England Club. Per due volte aveva tentato l’accesso al tabellone principale senza riuscirci, stavolta l’azzurro è riuscito nell’impresa grazie ai successi su Sumit Nagal, Paul Jubb e su Cristian Garin nel turno decisivo. Zeppieri ha battuto il cileno – quartofinalista a Wimbledon nel 2022 – in tre ore 20 di gioco con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 5-7 7-5 diventando l’unico italiano a superare le qualificazioni maschili in questa edizione dei Championships dopo le eliminazioni di Matteo Gigante, Federico Arnaboldi, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Francesco Passaro e Stefano Napolitano. Per Zeppieri, sprofondato fuori dalla top 300 a causa degli infortuni e ammesso alle quali grazie al ranking protetto, sarà la sesta partecipazione in carriera a un torneo del Grand Slam dopo i quattro Roland Garros consecutivi tra il 2022 e il 2025 e l’Australian Open 2024, tutte ottenute passando dalle qualificazioni. Nel femminile invece nessuna azzurra ha strappato il pass per il tabellone principale: Lucrezia Stefanini si è fermata al secondo turno, battuta in rimonta dalla ceca Valentova, mentre Nuria Brancaccio è stata eliminata all’esordio dall’andorrana Jimenez Kasintseva. La lista degli italiani a Wimbledon 2025 sarà quindi composta da 17 nomi, eccola nel dettaglio:

Singolare maschile

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi

Lorenzo Sonego

Luciano Darderi

Mattia Bellucci

Luca Nardi

Fabio Fognini

Giulio Zeppieri

Singolare femminile

Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Doppio maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Flavio Cobolli (con Alexander Bublik)

Luciano Darderi (con Diego Hidalgo)

Mattia Bellucci (con Fabian Marozsan)

Doppio donne

Sara Errani e Jasmine Paolini

Lucia Bronzetti (con Ann Li)

Angelica Moratelli (con Sabrina Santamaria)

