Wimbledon celebra Murray: nel 2027 una statua in suo onore

Una statua per Andy Murray a Wimbledon. L’ex campione scozzese sarà omaggiato così dall’All England Club, come annunciato dal presidente Debbie Jevans. La scultura verrà inaugurata nel 2027, in occasione dei 150 anni di storia di Wimbledon.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con Andy e il suo team. L’ambizione è di svelare la statua proprio nel 2027, un anno simbolico per la nostra storia. Abbiamo visto come al Roland Garros sia stato celebrato Rafael Nadal, e ci siamo chiesti cosa volessimo fare per Andy. La sua storia qui è speciale e merita un riconoscimento permanente”, ha dichiarato Jevans durante un’intervista al podcast Performance People.

Murray ha lasciato un’eredità eterna nel mondo del tennis e, in particolare, a Wimbledon: se il torneo britannico ha avuto ancora una volta un campione locale è stato grazie al tennista nativo di Dunblane, trionfatore nel 2013 contro Novak Djokovic e nel 2016 contro Milos Raonic. Il primo successo di sir Andy, ritiratosi lo scorso anno, ha messo fine a un digiuno di vittorie britanniche lungo 77 anni, da quando Fred Perry – anche lui omaggiato di una statua inaugurata nel 1984 – vinse il titolo nel 1936.

Dalla stessa categoria