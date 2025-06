Wimbledon 2025: Sinner o Alcaraz? Ecco il favorito dei bookmakers

Jannik Sinner è pronto a sfatare il tabù: diventare il primo italiano iscritto nell’albo d’oro a Wimbledon. Il numero 1 del mondo, per gli esperti Sisal, parte favorito per centrare lo Slam numero 4 della carriera: il suo successo è offerto a 2,50 ma è molto vicina, a 2,75, la quota assegnata al suo principale rivale, Carlos Alcaraz, pronto a calare sul tris all’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il podio dei favoriti è completato da Novak Djokovic, dato vincente a 6,00. Il resto degli aspiranti alla vittoria parte lontano: Jack Draper, idolo di casa, è dato a 12 con Alexander Zverev, ancora a caccia del suo primo Slam in carriera, in quota a 16. Se il vincitore di Halle, Alexander Bublik, si gioca a 25 ecco che l’impresa di un altro azzurro, Lorenzo Musetti, semifinalista a Wimbledon lo scorso anno ma non in perfette condizioni fisiche, pagherebbe 33 volte la posta.

Dalla stessa categoria