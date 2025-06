Sinner, un anno da Re: l’azzurro festeggia 52 settimane da numero 1 Il regno dell'azzurro festeggia il suo primo compleanno

Da Parigi a Parigi, sempre in vetta. Il 10 giugno di un anno fa Jannik Sinner conquistava la prima posizione del ranking mondiale e da allora non l’ha più lasciata. L’azzurro – impegnato questa sera nel match di ottavi di finale contro Andrey Rublev – festeggia oggi le 52 settimane consecutive in testa alla classifica, raggiunta al termine del Roland Garros 2024: un anno di dominio in cui nemmeno i tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol hanno minato la sua leadership. Da quel 10 giugno a oggi, Sinner ha messo insieme numeri da capogiro: 55 vittorie e appena 4 sconfitte, otto finali raggiunte di cui sei vinte (Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai, ATP Finals e Australian Open) e un’altra Coppa Davis in bacheca. Dal 1973, anno dell’introduzione della classifica computerizzata, solo altri 4 giocatori erano riusciti a festeggiare un anno consecutivo in vetta alla loro prima esperienza da numeri 1: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160 settimane), Lleyton Hewitt (75 settimane) e Novak Djokovic (53 settimane).

Con Alcaraz costretto a difendere 2000 punti sia a Parigi che a Wimbledon, c’è la concreta possibilità che il regno di Jannik possa proseguire anche nei prossimi mesi. Il primo obiettivo a portata di mano è quello di eguagliare le 58 settimane da numero 1 del mondo di Jim Courier, cosa che accadrebbe il prossimo 14 luglio, proprio al termine del prossimo torneo di Wimbledon. Dopo le 58 settimane dello statunitense ci sarebbero poi le 72 dello svedese Stefan Edberg: per raggiungerlo Sinner dovrebbe difendere la vetta del ranking fino al prossimo 27 ottobre. Infine, se l’azzurro riuscisse a restare numero 1 fino al termine del 2025, supererebbe anche le 80 settimane dell’australiano Lleyton Hewitt ed entrerebbe di conseguenza nella top 10 dei tennisti con più settimane da Re sul trono ATP.

Settimane da numero 1 ATP

Novak Djokovic 428 Roger Federer 310 Pete Sampras 286 Ivan Lendl 270 Jimmy Connors 268 Rafael Nadal 209 John McEnroe 170 Bjorn Borg 109 Andre Agassi 101 Lleyton Hewitt 80 Stefan Edberg 72 Jim Courier 68 Jannik Sinner 52 Gustavo Kuerten 43 Andy Murray 41 Ilie Nastase 40 Carlos Alcaraz 36 Mats Wilander 20 Daniil Medvedev 16 Andy Roddick 13 Boris Becker 12 Marat Safin 9 John Newcombe 8 Juan Carlos Ferrero 8 Thomas Muster 6 Marcelo Rios 6 Yevgeny Kafelnikov 6 Carlos Moya 2 Patrick Rafter 1

