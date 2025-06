Sinner stacca la spina: “Un po’ di pausa mi farà bene”

“È andata così, c’è da accettarlo. Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, poi abbiamo una settimana per prepararci. Ma ora onestamente un po’ di pausa mi fa bene”. Così Jannik Sinner, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sua sconfitta contro Aleksandr Bublik ad Halle. “Nel primo set ho giocato un buon tennis. Ho avuto le mie chance nel secondo con tante palle break ed ho anche servito, poi lui in quel game dove mi ha breakkato è stato molto bravo. Sai, sull’erba basta un momento per trovarti sotto di un break. Nel terzo ho avuto una palla facile sul rovescio che ho sbagliato e da quel momento lì…”.

“Ho avuto le mie occasioni per vincere la partita – prosegue il numero 1 del mondo -. Nel secondo set mi ha lasciato poco spazio al servizio, ma nel terzo ho avuto situazioni che avrebbero potuto ribaltare la situazione a mio favore. Sentivo che tutto si sarebbe deciso in due o tre punti. Ho provato di tutto, ma non è stato possibile, lui è stato migliore nei momenti chiave. La verità è che dopo la sconfitta di Parigi, non è stato facile competere qui. Sono relativamente soddisfatto di aver potuto giocare due partite sull’erba prima di Wimbledon”, ha detto.

Volendo cercare un aspetto positivo in questa sconfitta, adesso Sinner avrà qualche giorno in più per ricaricarsi e prepararsi al meglio per Wimbledon 2025. “È ora di prendermi una pausa, mi riprenderò mentalmente e fisicamente. Ho bisogno di un po’ di tempo per questo e penso che una pausa mi farà bene. Mentalmente mi sento bene, ma fisicamente sono un po’ stanco. Non tutti i giorni sono uguali, bisogna accettarlo e basta”.

