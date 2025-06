Sinner spazza via Bublik e vola in semifinale al Roland Garros

Partita di ordinaria amministrazione quella disputata poco fa sul centrale di Parigi fra il nostro Sinner e il funambolo Bublik per un posto in semifinale allo slam parigino. Ci si aspettava sinceramente qualcosa in più dal Kazako vista la sua prestazione precedente contro il britannico Draper il quale era rimasto confuso travolto dalle magie di Alexander. Invece l’incontro dopo un primo set senza storia 6 1 per il nostro portacolori sembrava ravvivarsi nel secondo dove Bublik più concentrato al servizio ed attento anche sulla velocità dello scambio interrotto da molte palle corte riusciva per un attimo a fermare la furia di Sinner. Infatti si arrivava al settimo gioco e Bublik aveva l’unica palla break dell’incontro sul 3 pari ma Jannik la annullava prontamente e il set andava avanti fino al 5 pari dove sul servizio del kazako dopo aver sprecato la prima palla break sinner centrava la seconda e brekkava l’avversario. Il gioco seguente vinto a zero chiudeva il set 7 5. Da quel momento in poi “finite le biciclette” si dice dalle mie parti in quel della Toscana, Sinner riprendeva il comando della situazione e con un perentorio 6 0 chiudeva il match. E allora che semifinale sia! Con chi ancora non lo sappiamo il suo avversario uscira stasera dall’incontro che vedrà opposti Djokovic a Zverev con il tedesco a mio parere favorito.

