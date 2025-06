Sinner: “Non avrei mai pensato di restare numero 1 per così tante settimane”

Da oltre un anno sul trono ATP. Jannik Sinner ha festeggiato 54 settimane consecutive in testa alla classifica, più di un anno di dominio in cui nemmeno i tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol hanno minato la sua leadership. Dal 1973, anno dell’introduzione della classifica computerizzata, solo tre giocatori sono riusciti a fare meglio di Sinner alla loro prima esperienza da numeri 1: Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160 settimane) e Lleyton Hewitt (75 settimane).

Fin dove può spingersi Sinner? La cosa non sembra preoccupare l’italiano, come lui stesso ha raccontato ad atptour.com. “È un grande onore far parte di questi nomi, ma non ho smesso di essere me stesso. Voglio continuare a scrivere la mia storia e l’unica cosa che mi preoccupa è essere un giocatore migliore ogni giorno. Considero la classifica un vero riflesso del lavoro svolto durante una stagione. Sto ottenendo risultati brillanti con grande costanza e spero di continuare così”, ha commentato.

“Non avrei mai pensato di raggiungere questa posizione e di rimanerci così tante settimane – ha aggiunto -. È incredibile vedermi in questa situazione ora, le cose sono cambiate molto in pochissimo tempo. Ora conosco il mio potenziale e so che posso raggiungere grandi successi se gioco bene. Mi piace molto vedermi numero 1, ma la chiave è sentire che continuo a progredire”, ha concluso Sinner, che si è assicurato la vetta ATP almeno fino al termine del prossimo torneo di Wimbledon.

