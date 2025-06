Sinner, il quinto set è un problema: soltanto 6 vittorie su 16. E Alcaraz… Il numero 1 del mondo fa fatica nei match lunghi, al contrario il rivale spagnolo è quasi imbattibile

Da una parte c’è Carlos Alcaraz, per il quale la parola quinto set è (quasi) sempre sinonimo di vittoria. Dall’altra c’è Jannik Sinner, che invece continua ad avere seri problemi quando si ritrova a sostenere un “long match”. Il numero 1 del mondo non ha ancora vinto una partita durata oltre le 4 ore e i suoi dati sui match terminati al quinto set sono decisamente negativi: 6 successi e 10 sconfitte, con una percentuale di vittorie pari al 37,5%. Questa, ad oggi, è la lista delle partite di Sinner terminate al quinto set:

X US Open 2020 – 1° turno vs K. Khachanov 6-3 7-6(7) 2-6 0-6 6-7(4)

X Australian Open 2021 – 1° turno vs D. Shapovalov 6-3 3-6 2-6 6-4 4-6

✔ Roland Garros 2021 – 1° turno vs P-H. Herbert 6-1 4-6 6-7(4) 7-5 6-4

✔ US Open 2021 – 3° turno vs G. Monfils 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4

X Wimbledon 2022 – Quarti vs N. Djokovic 7-5 6-2 3-6 2-6 2-6

✔ US Open 2022 – 1° turno vs D. Altmaier 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1

✔ US Open 2022 – 4° turno vs I. Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3

X US Open 2022 – Quarti vs C. Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) 5-7 3-6

✔ Australian Open 2023 – 3° turno vs M. Fucsovics 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0

X Australian Open 2023 – 4° turno vs S. Tsitsipas 4-6 4-6 6-3 6-4 3-6

X Roland Garros 2023 – 2° turno vs D. Altmaier 7-6(0) 6-7(7) 6-1 6-7(4) 5-7

X US Open 2023 – 4° turno vs A. Zverev 4-6 6-3 2-6 6-4 3-6

✔ Australian Open 2024 – Finale vs D. Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

X Roland Garros 2024 – Semifinale vs C. Alcaraz 6-2 3-6 6-3 4-6 3-6

X Wimbledon 2024 – Quarti vs D. Medvedev 7-6(7) 4-6 6-7(4) 6-2 6-3

X Roland Garros 2025 – Finale vs C. Alcaraz 6-4 7-6(4) 4-6 6-7(3) 6-7(2)

Ben diversi invece sono i numeri di Carlos Alcaraz, quasi imbattibile se si arriva al quinto set. Lo spagnolo ha un’efficacia di gran lunga superiore rispetto a Sinner quando le partite arrivano al parziale decisivo negli Slam. Dati persino migliori rispetto ai Big 3 Federer, Nadal e Djokovic (ma ovviamente con un numero di match giocati decisamente inferiore). Il nativo di Murcia vanta infatti un record di 13-1, ovvero una percentuale di vittorie del 92,9%: l’unica sconfitta è quella subìta agli Australian Open 2022, quando Matteo Berrettini lo eliminò al terzo turno col punteggio di 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(5). Questi invece i dati dei Big 3 nei match terminati al quinto set: Novak Djokovic ha un bilancio di 37 vittorie e 10 sconfitte (78,7%), per Rafael Nadal 23 vittorie e 12 sconfitte (65,7%) mentre Roger Federer ha collezionato 31 vittorie e 17 sconfitte (64,6%).

Dalla stessa categoria