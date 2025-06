Sinner: “Contento della vittoria, non è facile adattarsi all’erba”

“Sono molto contento di come è andata la partita. Non si sa mai cosa può succedere in una situazione come questa, al primo incontro della stagione su una nuova superficie”. Così Jannik Sinner ha commentato il successo su Yannick Hanfmann nell’esordio stagionale sull’erba di Halle, dove difende il titolo vinto lo scorso anno. “Conoscevo bene il mio avversario – ha detto il numero 1 del mondo -, so quanto può essere duro da fondocampo, oltre ad essere un ottimo servitore. Strappargli il servizio è una bella sfida, soprattutto qui sull’erba, quindi sono contento di come ho gestito questa prova, sia tennisticamente che soprattutto mentalmente”.

“Il primo set è stato vicino al tie-break, fino a quegli ultimi istanti in cui tutto è diventato un po’ folle, poteva succedere di tutto. Per molti di noi è la prima partita dell’anno sull’erba. Vedremo cosa mi aspetta nel prossimo turno, domani avrò un giorno di riposo, il che è molto positivo. Tutto sembra un po’ diverso quando arriviamo a questo punto del calendario”, ha detto Sinner, che ha confermato di avere qualche difficoltà nel passare dalla terra all’erba. “Non è facile, anche se dall’esterno può sembrare diverso. Ci vuole tempo per trovare quell’adattamento; non puoi allenarti quanto vorresti prima di affrontare la prima partita. Quindi, sono contento di avere almeno un altro incontro sull’erba prima di Wimbledon; era molto importante per me. Affronteremo la situazione giorno per giorno, è fondamentale rimanere calmo e concentrato in campo”.

Nei quarti lo attende il kazako Alexander Bublik, battuto facilmente nei quarti a Parigi. Sull’erba però sarà tutta un’altra partita e Sinner ne è consapevole: “È una partita dal pronostico completamente incerto, Bublik è un giocatore formidabile con un talento immenso e sappiamo tutti che l’erba è la sua superficie preferita. Mi ha già sconfitto in questo stesso torneo, ricordo che è stato campione qui un paio di stagioni fa. Da spettatore adoro vederlo giocare in queste condizioni, quindi cercherò di affrontare la partita con serenità, di prendere le decisioni giuste in campo e darmi la possibilità di continuare a progredire questa settimana. È un ottimo servitore, ha un enorme talento. A volte sembra che possa fare quello che vuole con la palla. Speriamo di fare una bella partita”, ha concluso il campione azzurro.

