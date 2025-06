Sinner, che beffa! Alcaraz annulla tre match point e vince al super tie break La finale più lunga della storia del Roland Garros finisce nelle mani dello spagnolo al termine di un match epico

Una partita storica unica forse irripetibile persa dal nostro Sinner ma che ci ha incollato alla tribuna stampa con il rischio di doverci rimanere per le emozioni provate. Ma andiamo per ordine. Primo set dopo un game durato 10 minuti con al servizio Sinner si arrivava al 5 gioco dove lo spagnolo toglieva il servizio a Sinner che il game dopo lo recuperava immediatamente portando il punteggio sul 3 pari si arrivava fino al 5 4 sinner servizio Alcaraz e qua sull’unica palla break l’altoatesino si aggiudicava il set per 64 Nel secondo set Sinner strappava il servizio allo spagnolo nel secondo game ma nel nono lo ricedeva e si arrivava al tie break. Qua Jannik giocava i sui migliori dieci minuti della partita fino a quel momento e si aggiudicava il tie break per 7 punti a 4. In vantaggio per due set per Sinner si svegliava Alcaraz e durante la terza frazione di break ne arrivano 5 due per l’italiano e tre per lo spagnolo che chiudeva con il punteggio di 6 4. Il 4 set e quello del girone infernale per Sinner che giunto sul 5 3 servizio Alcaraz si portava O 40 e otteneva 3 match point annullati incredibilmente da Carlos che complice di due risposte sbagliate di jannik e un dritto non molto incisivo dello stesso Sinner vinceva poi il game portandosi sul 4 5 per poi pareggiare il conto nel gioco successivo. Si arrivava di nuovo al tie break e qua Carlos non sbagliava niente vincendolo nettamenre per 7 3. Si andavi quindi al 5 ‘set con un Sinner visibilmente provato che infatti cedeva subito il servizio al primo game, arrivando fino al 5 4 dove Alcaraz serviva per il match. E qua il nostro portacolori si superava e brekkava nuovamente lo spagnolo raggiungendolo sul 5 pari e portandosi in vantaggio sul 6 5 15 30 servizio Alcaraz che pero riusciva a chiudere pareggiando i conti sul 6 a 6. Quindi super tiebreak a 10 punti e qua lo spagnolo giocava un tennis stellare balzando in un attimo 7 a zero e vincendo il tie break ed il match per 10 a 2. Che dire, onestamente di partite cosi se ne vedono poche, si sono affrontati due grandi Atleti che nei prossimi anni ci daranno ancora chissa quante emozioni, oggi sorride Alcaraz domani tocchera a Sinner che dopo un fermo di tre mesi ha giocato due finali Roma e Parigi rischiando di vincere sicuramente questa, quindi un risultato magnifico nonostante la cocente delusione di oggi.

