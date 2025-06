Roland Garros, Errani-Vavassori incantano e trionfano nel doppio misto La coppia azzurra vince il titolo a Parigi e bissa il successo ottenuto lo scorso anno a New York

Il lungo fine settimana del Roland Garros parte nel modo migliore, vittoria del doppio Errani-Vavassori in finale. Titolo slam per loro, battuti nettamente l’altra coppia finalista, Townsend-King in 2 set in poco più di un’ora di gioco. Gli azzurri hanno servito meglio al servizio con un buon 75%, a fare la differenza sono stati i punti vinti con la seconda di servizio. Un 77% per gli italiani contro il 44% degli statunitensi. Nel primo set è stato il game numero 7 a fare la differenza. Break azzurro che ha permesso poi di vincere il set. Nel secondo break subito in apertura per gli italiani, raddoppiato dal game numero 7. Secondo trionfo a livello slam del doppio misto per la coppia Errani-Vavassori insieme dopo quello ottenuto agli Us Open 2024.

[3] Errani-Vavassori b. [4] Townsend-King 6-4 6-2

