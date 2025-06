Niente Queen’s per Musetti e Berrettini: e Wimbledon?

Niente torneo del Queen’s per Lorenzo Musetti. A costringere l’azzurro al forfait è stata una lesione di primo grado all’adduttore sinistro, svelata dagli esami effettuati dal carrarino dopo la semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, dove Lorenzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio a causa di questo infortunio. In questi casi lo stop solitamente è di 15 giorni.

Troppo rischioso dunque per il numero sei del mondo scendere in campo al Queen’s, in programma dal 16 al 22 giugno. La decisione è stata presa in concerto con il suo team, in primis Simone Tartarini, per non rischiare soprattutto la partecipazione a Wimbledon, al via lunedì 30 giugno.

Musetti tra l’altro è uno dei giocatori che difende più punti in assoluto sull’erba. L’azzurro lo scorso anno era arrivato in semifinale a Stoccarda (torneo già saltato, con 90 punti persi), e in proprio finale al Queen’s (altri 330 punti) e semifinale a Wimbledon, per un totale di 1230 punti. Strada in salita dunque per Lorenzo nella sua corsa verso la top 5.

Al Queen’s non ci sarà nemmeno Matteo Berrettini. Il romano, 29 anni, non gioca dagli Internazionali d’Italia, con quel problema addominale che sembra non essersi risolto. Berrettini aveva già dato forfait a Stoccarda, dove difendeva la finale 2024 persa contro Jack Draper.

