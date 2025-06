Musetti illude un set, poi Alcaraz esonda: lo spagnolo in finale al Roland Garros

Niente da fare il nostro portacolori di Carrara Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta a superare la montagna Alcaraz. Ci ha provato il carrarino, il primo set stando a ruota dello spagnolo concedendo solo due palle break nel primo e settimo gioco annullate prontamente da Lorenzo con servizi precisi e vincenti; si arrivava quindi sul 5 a 4 per Musetti serve Alcaraz e qua dopo un paio di magie Musetti brekka lo spagnolo e si aggiudica in un lampo il primo set. Nel secondo succede un po di tutto inizia Carltios brekkando nel terzo gioco per poi cedere il servizio a sua volta nel game successivo, si arriva fino al 5 pari lo spagnolo rimette la testa avanti 6 5 e servizio ma Musetti stupisce tutti e ribrekka nuovamente Alcaraz portandolo sul 6 pari. Da qua in poi inizia diciamo cosi l’inferno per Lorenzo travolto per 7 3 al tie break e in un lampo sotto di due set perdendo 6 0 il terzo.

Alla fine di questo set però Lorenzo chiamava il fisioterapista per un non preciso problema muscolare. Tante che all’inizio del quarto suk 2 0 per Alcaraz Lorenzo Musetti si avvicina all’arbitro e lascia il campo ritirandosi. Si ferma ancora in semi quindi il toscano come Madrid e Roma. Andiamo adesso sui campi verdi inglesi e forti della semi dell’anno scorso vediamo se il percorso sarà portato a termine restando il fatto che questi sono risultati eccezionali e che ha ancora tempo vista l’eta e il progressivo miglioramento avuto negli ultimi mesi per sognare anche qualcosa di più grande.

Dalla stessa categoria