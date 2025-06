Fritz cala il poker a Eastbourne, Griekspoor vince a Maiorca

Taylor Fritz detta ancora legge a Eastbourne: lo statunitense batte in finale il connazionale Jenson Brooksby 7-5 6-1 in un’ora e mezza e per la quarta volta in carriera vince il torneo inglese dopo i trionfi del 2019, 2022 e 2024. Contro un avversario che fino ad ora aveva affrontato solo sul cemento e negli Slam (vittoria di Brooksby agli US Open 2021, successo di Fritz agli Australian Open di quest’anno), il numero 5 del mondo ha sofferto soltanto a metà del primo set, quando si è ritrovato sotto di un break. Recuperato immediatamente lo svantaggio, Fritz ha fatto la differenza nel dodicesimo gioco, chiudendo 7-5 un parziale equilibrato. Dominio assoluto invece nel secondo set, un 6-1 netto che gli ha consegnato il decimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello di poche settimane fa a Stoccarda. A conferma di quanto il californiano potrà essere un nome pericoloso per tutti gli aspiranti vincitori di Wimbledon.

Se a Eastbourne c’è stata la conferma di Fritz, a Maiorca è toccato a Tallon Griekspoor iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo spagnolo. L’olandese ha battuto 7-5 7-6(3) il francese Corentin Moutet al termine di un match molto tirato e così facendo ha conquistato il suo terzo titolo in carriera, il secondo su erba dopo quello di ‘s-Hertogenbosch nel 2023. Resta ancora a secco di titoli ATP Moutet, che dopo la finale di Doha 2020 persa contro Andrey Rublev deve arrendersi anche nell’ultimo atto del torneo delle Baleari. Il francese guadagnerà 14 posizioni nel ranking ATP e da lunedì sarà numero 69, Griekspoor invece rientrerà nella top 30 grazie ai 250 punti della vittoria e si piazzerà in ventinovesima posizione.

