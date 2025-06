Erba indigesta: Sonego e Fognini out a Stoccarda, Bellucci ko a Den Bosch

Siamo solo al martedì, ma nei tornei ATP della settimana tutti gli azzurri in tabellone sono già stati eliminati. Dopo le sconfitte di Luciano Darderi a ‘s-Hertogenbosch e Matteo Arnaldi a Stoccarda nella giornata di ieri, oggi è toccato a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Mattia Bellucci finire ko sull’erba tedesca e olandese. A Stoccarda quarta sconfitta consecutiva per Sonego – rimontato dal francese Quentin Halys 6-7(6) 7-5 6-4 -, che prosegue nel suo momento di crisi: dopo lo straordinario risultato agli Australian Open, in cui ha raggiunto i quarti di finale, il bilancio è di sole 3 vittorie e ben 11 sconfitte. Fuori dal torneo tedesco anche Fognini, a cui non basta allungare la sfida con Corentin Moutet al terzo set: finisce 6-4 6-7(3) 6-3 in favore del francese. A ‘s-Hertogenbosch ko al primo turno anche Bellucci: il 24enne di Busto Arsizio cede 6-1 6-7(4) 6-3 al qualificato statunitense Mackenzie McDonald. E per gli italiani la prima settimana sull’erba è già finita.

