Djokovic non finisce mai, sconfitto un impresentabile Zverev

[6] N. Djokovic b. [3] A. Zverev 4-6 6-3 6-2 6-4

Novak Djokovic ha incredibilmente raggiunto la sua 51a semifinale slam, la tredicesima a Parigi, superando, nei 4 set di una partita grottesca, Alexander Zverev, che davvero avrà molto da pensare a come si è ridotto a soli 28 anni. Che il numero 3 del mondo si lasci irretire così da uno 10 anni più vecchio è qualcosa davvero difficile da spiegare, perché Djokovic non ha fatto assolutamente nulla di speciale, anzi, è sembrato il giocatore di questi ultimi tempi, solo decisamente più concentrato. Il fatto che tanto sia bastato va ascritto allo scempio di Zverev, incapace di comprendere che non aveva senso giocare tre metri dietro la linea del campo, contro un giocatore che non ha, né poteva avere, la potenza dei giorni belli. Così Zverev non solo era costantemente in ritardo su palle che non arrivavano così potenti come si aspettava, ma era anche facile preda dei dropshot del serbo. Se a questo aggiungiamo il timore che lo ha preso nelle palle break, quando si è limitato a palleggiare sperando che l’errore arrivasse dall’altra parte, ecco spiegato il risultato.

Detto questo, se mai avesse avuto qualche preoccupazione, Sinner se la sarà tolta. Il suo problema non è da questa parte del tabellone.

