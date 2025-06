Berrettini si separa da Ferrara, l’ex preparatore di Sinner coinvolto nel caso Clostebol

La collaborazione tra Matteo Berrettini e il preparatore atletico Umberto Ferrara è terminata. Il tennista azzurro ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro che lo legava da poco più di un anno al preparatore che, in passato, aveva lavorato a stretto contatto con Jannik Sinner. Proprio Ferrara era stato il protagonista, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, della vicenda Clostebol, costata tre mesi di sospensione al numero uno del mondo.

La decisione di Berrettini arriva in un momento in cui l’ex top 10 è fermo ai box a causa dell’ennesimo infortunio agli addominali che lo ha obbligato al ritiro durante il match contro Casper Ruud agli ultimi Internazionali d’Italia. L’obiettivo del tennista romano – costretto a rinunciare al Roland Garros per il quarto anno consecutivo – è di tornare in buone condizioni fisiche per la stagione su erba e in particolare per il torneo di Wimbledon al via il prossimo 1 luglio.

