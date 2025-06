Berrettini, forfait a Stoccarda: Wimbledon a rischio? Il tennista azzurro rinuncia al torneo tedesco, vinto due volte in carriera. Riuscirà a tornare in buone condizioni ai Championships?

A poche ore dalla notizia della rottura con Umberto Ferrara, Matteo Berrettini ha confermato il forfait all’ATP 250 di Stoccarda, torneo su erba in cui l’italiano sarebbe dovuto tornare sul circuito. Il 29enne romano è assente dai campi dal match di terzo turno contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia. In quella circostanza Berrettini si ritirò a inizio secondo set a causa di un nuovo problema agli addominali. Un infortunio che per il quarto anno di fila lo ha costretto a rinunciare al Roland Garros.

L’obiettivo era quello di tornare in condizioni accettabili per la stagione su erba ma la rinuncia al torneo di Stoccarda, torneo in cui ha trionfato nel 2021 e nel 2022 e raggiunto la finale lo scorso anno, lascia più di qualche dubbio anche sulla sua presenza a Wimbledon. Al momento Berrettini risulta iscritto all’ATP 500 del Queen’s e vedremo se tra 10 giorni sarà effettivamente al via nel torneo londinese. Un nuovo forfait sarebbe senza dubbio un segnale d’allarme molto importante in vista dei Championships.

