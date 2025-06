ATP Stoccarda: Fritz ancora letale per Zverev, il titolo è suo

Taylor Fritz è il nuovo campione dell’ATP 250 di Stoccarda: lo statunitense ha battuto in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6(0), succedendo a Jack Draper nell’albo d’oro del torneo tedesco. Il californiano si è dimostrato superiore nei momenti cruciali e si è assicurato così la quinta vittoria consecutiva su Zverev, contro cui adesso ha un saldo positivo di otto successi a cinque. Per Fritz si tratta del nono titolo in carriera – quattro dei quali conquistati sull’erba – e il primo in questo 2025. Il successo gli permette di tornare alla posizione numero 4 del ranking ATP scavalcando Musetti, Draper e Djokovic. Fritz è il primo giocatore della stagione a vincere un torneo senza perdere il servizio nemmeno una volta.

