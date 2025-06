ATP ‘s-Hertogenbosch: gioia Diallo, primo titolo per il canadese

Gabriel Diallo vince l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch e mette in bacheca il suo primo titolo nel circuito maggiore. Il 23enne canadese si impone 7-5 7-6(8) in due ore di gioco sul belga Zizou Bergs e diventa il settimo giocatore ad aver conquistato il suo primo torneo ATP nel 2025 dopo Muller, Fonseca, Machac, Mensik, Cobolli e Brooksby. Diallo ci era già andato vicino nell’ottobre scorso, quando fu battuto in finale ad Almaty da Karen Khachanov. Niente da fare per Bergs, alla seconda finale persa in carriera dopo quella di Auckland contro Monfils lo scorso gennaio. Il belga deve arrendersi dopo una partita molto equilibrata in cui a fare la differenza sono stati pochi punti: le palle break non sfruttate sul 5-5 del primo set e i tre set point nel tie break del secondo sono risultate decisive. I 250 punti conquistati permetteranno a Diallo di entrare per la prima volta in carriera in top 50 (sarà numero 44), mentre Bergs eguaglierà il suo best ranking tornando numero 49.

