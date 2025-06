ATP Queen’s: Alcaraz non fa scherzi, Draper in semi e torna 4 del mondo

Dopo aver rischiato grosso nel derby con Jaume Munar, stavolta Carlos Alcaraz non fa scherzi e si qualifica per le semifinali del Queen’s battendo 7-5 6-4 il francese Arthur Rinderknech. Una bella prova di solidità da parte dello spagnolo, che ha disinnescato un ottimo Rinderknech, molto aggressivo anche in risposta. Fin dall’inizio del primo set, il francese ha cercato di rischiare il più possibile per mettere in difficoltà il campione del Roland Garros, bravo a non calare mai l’attenzione e a sfruttare la prima palla break della partita nell’undicesimo gioco. Copione simile nel secondo set, con Alcaraz mai in pericolo al servizio e abile a strappare la battuta al francese nel quinto gioco.

In semifinale Carlitos attende il vincente della sfida tra Holger Rune e Roberto Bautista Agut, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Jiri Lehecka e Jack Draper. Il ceco ha battuto il britannico Jacob Fearnley col punteggio di 7-5 6-2 mentre la testa di serie numero 2 ha faticato per avere la meglio su un ottimo Brandon Nakashima, arresosi solo al terzo set per 6-4 5-7 6-4. Draper conduce 2-1 nei testa a testa con Lehecka e ha vinto la sfida più recente: al semifinale del torneo di Doha in cui si è imposto in rimonta. Il britannico, grazie alla vittoria odierna, è già sicuro di tornare numero 4 del mondo e dunque di avere la quarta testa di serie a Wimbledon, potendo così evitare l’incrocio con Sinner o Alcaraz prima delle semifinali.

