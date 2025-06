ATP Halle: non basta un buon Cobolli, in semifinale ci va Zverev

Finisce ai quarti l’avventura di Flavio Cobolli al torneo di Halle. Il tennista azzurro, sull’erba tedesca, cede al padrone di casa Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-4 7-6(6). Non è bastata l’ottima prova di Cobolli per eliminare la testa di serie numero 2: se a Parigi, qualche settimana fa, c’era stata partita solo nel secondo set, stavolta il romano ha saputo tenere testa dall’inizio alla fine al tedesco che però nei momenti cruciali ha saputo far la differenza. In semifinale Zverev affronterà Daniil Medvedev: il russo ha battuto Alex Michelsen in due set imponendosi sul ventenne statunitense per 6-4 6-3. Medvedev conduce 12-7 nei precedenti e ha vinto le ultime tre sfide, ma mai prima d’ora si sono affrontati sull’erba, superficie poco congeniale a entrambi. Chi la spunterà dovrà vedersela in finale contro il vincente della seconda semi, che vedrà protagonisti Alexander Bublik e Karen Khachanov. Il kazako, dopo aver fatto il colpaccio battendo Jannik Sinner nei quarti, si è ripetuto contro il ceco Tomas Machac (7-6 6-3) e affronterà il russo, che ha eliminato facilmente (6-3 6-2) l’argentino Tomas Etcheverry.

Dalla stessa categoria