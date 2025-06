ATP Halle: Cobolli batte Shapovalov e va ai quarti, Sonego si arrende a Zverev

Prosegue l’avventura di Flavio Cobolli ad Halle in Germania. L’azzurro, numero 24 del mondo, ha raggiunto i quarti di finale superando in tre set, nel classico ATP 500 sull’erba tedesca, Denis Shapovalov, canadese numero 31 del mondo, 7-6(2) 4-6 7-6(5) il punteggio a favore dell’azzurro. Una dura battaglia di oltre due ore e mezza in cui il tennista romano si è mostrato più freddo nei due tie break, mentre Shapovalov è rimasto di nuovo vittima dei suoi alti e bassi. Grandi rimpianti per il canadese, che sul 6-5 al terzo ha servito per il match ma ha subito il contro break senza mai arrivare a match point. Cobolli avanza così ai quarti e adesso attende Alexander Zverev.

Il tedesco ha impedito un derby italiano battendo Lorenzo Sonego in rimonta 3-6 6-4 7-6(2) in due ore e 23 minuti. Per la quinta volta su cinque Sascha si impone sul torinese, che aveva battuto ad Halle anche un anno fa. Stavolta Sonego ha messo in seria difficoltà il numero 3 del mondo facendo partita pari per tre set, cedendo però nel tiebreak del terzo set in cui Zverev ha di fatto dominato. Negli altri match successo al terzo per Karen Khachanov, che batte 6-3 1-6 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime; Tomas Etcheverry fa il colpaccio e dopo tre ore di battaglia elimina Andrey Rublev imponendosi 6-3 6-7(4) 7-6(6); infine dominio di Tomas Machac che in appena un’ora supera Fabian Marozsan 6-2 6-3

