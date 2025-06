ATP Halle: avanti Zverev e Medvedev, fuori Tsitsipas

Esordio vincente per Alexander Zverev nel primo turno dell’ATP 500 di Halle: il tedesco ha battuto lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno Zverev sfiderà Lorenzo Sonego che ieri aveva superato Jan-Lennard Struff. Vittoria in due set anche per Karen Khachanov, che supera 7-5 6-3 il belga Zizou Bergs, finalista a ‘s-Hertogenbosch. Buon successo anche per Daniil Medvedev: il russo supera 6-2 7-5 il francese Quentin Halys in poco più di un’ora e nei quarti affronterà lo statunitense Alex Michelsen. Il 20enne californiano ha battuto 7-6(5) 7-5 il greco Stefanos Tsitsipas, che conferma il suo scarsissimo feeling con l’erba.

