ATP Eastbourne: Sonego cede a Humbert, fuori anche Bellucci

L’ATP di Eastbourne resta senza giocatori italiani in tabellone. Dopo le sconfitte di Flavio Cobolli e Luciano Darderi al debutto, anche Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci vanno ko e non riescono a raggiungere il traguardo dei quarti di finale. Il piemontese è stato battuto 7-5 6-4 dal francese Ugo Humbert, testa di serie numero 4 del torneo, a cui è bastato un break per set per ottenere la quinta vittoria (su otto sfide) contro Sonego. Non è andata meglio a Bellucci, battuto 6-3 6-4 in un’ora e mezza dal britannico Billy Harris, eliminato nelle qualificazioni ma ripescato come lucky loser e ora sorprendentemente nei quarti, dove affronterà proprio Humbert.

