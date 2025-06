ATP Eastbourne: Cobolli e Darderi ko, sfuma il derby azzurro

Non ci sarà il derby italiano tra Flavio Cobolli e Luciano Darderi negli ottavi di finale dell’ATP di Eastbourne. Entrambi gli azzurri sono stati eliminati al primo turno: il 23enne oriundo è stato battuto 6-4 7-5 dallo statunitense Marcos Giron, mentre il romano – testa di serie numero 5 – è crollato sotto i colpi del britannico Jacob Fearnley che gli ha inflitto un severo 6-2 6-2. Gli unici italiani ancora in tabellone nel torneo inglese sono Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego: il primo affronterà negli ottavi il lucky loser padrone di casa Billy Harris, contro il quale ha ottenuto una vittoria lo scorso anno a Shanghai (perdendo però i due precedenti nei tornei Challenger); per il secondo invece sfida non semplice contro il francese Ugo Humbert che conduce 4-3 nei precedenti ma contro il quale non ha mai giocato sull’erba. Sonego e Bellucci si affronterebbero nei quarti di finale in caso di successo da parte di entrambi, in quello che sarebbe un derby azzurro fin qui inedito.

Dalla stessa categoria