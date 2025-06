Altro record per Sinner: è l’italiano con più vittorie negli Slam

A soli 23 anni, Jannik Sinner ha già fatto la storia del tennis italiano. Non solo è il giocatore con più Slam del nostro Paese grazie ai due successi all’Australian Open e il trionfo dell’ultimo US Open, ma dopo la vittoria contro Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros, è diventato il giocatore italiano con più vittorie nei tornei del Grande Slam dall’inizio dell’era Open. Il numero uno del mondo guida ora la classifica con 72 vittorie, seguito da Fabio Fognini (71), Andrea Seppi (63), Adriano Panatta (62) e Matteo Berrettini (50). Il tennista con più vittorie in assoluto nei tornei dello Slam è ovviamente Novak Djokovic, a quota 386. Lo inseguono le altre due leggende Roger Federer (369) e Rafael Nadal (314). Chissà se Sinner riuscirà quantomeno ad avvicinarsi a questi numeri quasi irreali.

