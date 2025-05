Musetti, vittoria da top 10. Passaro travolto da Khachanov. Ok Alcaraz e Zverev

Bella vittoria di Lorenzo Musetti, che in poco più di 80 minuti ha superato Brandon Nakashima, che l’aveva eliminato agli ultimi US Open. Ma di acqua sotto i ponti sembra esserne passata davvero tanto in otto mesi, e quelli che si sono trovati di fronte oggi sul centrale del Foro Italico erano solo parenti dei protgonisti di Flushing Meadows. A far piacere non è naturalmente la vittoria, tutto sommato prevedibile, di Lorenzo, ma il modo con cui è maturata. Musetti non ha mai dato l’impressione che ci fosse una qualche possibilità per il rivale di far partita pari mettendo subito in chiaro chi era il più forte. E preso il break in apertura ha utilizzato i turni di risposta solo per allenare i colpi, senza sciupare inutili energie. Portato il set a casa Musetti ci ha messo solo un turno di risposta in più per ripetere il break e chiudere sostanzialmente il discorso. Giusto nel finale, orami del tutto sciolto nei colpi, ha ancora affondato, chiduendo con un parziale di 8-0.

“Sono super contento. E’ difficile parlare con un pubblico così, ma è ancora più bello giocare in questo modo. Sono stato molto aggressivo, ed è stato importante fare un break quando me lo ha concesso. Oggi servizio e diritto hanno fatto la differenza. Sono contento dei passi in avanti fatti”. Così Lorenzo Musetti dopo aver vinto il suo match di terzo turno a Roma. “Adesso devo essere bravo io a gestirmi con le emozioni – ha spiegato -. Il pubblico deve essere libero, libero di essere italiano, è una settimana speciale per tutti. Ogni anno sogniamo di scendere in campo e regalarvi delle gioie, per ora ci stiamo riuscendo e speriamo di continuare così”.

Per Musetti adesso c’è Medvedev, anche lui poco simile al giocatore che lo ha battuto agevolmente nell’ormai lontanissimo, così sembra, agosto 2023. Dovesse ripetere prestazione e punteggio di adesso forse ci sarà da rivedere l’elenco dei favoriti dell’edizione 2025 degli internazionali d’Italia. Negli altri match successo agevole per Jack Draper contro il qualificato ceco Kopriva. Ko Holger Rune che cede al francese Corentin Moutet dopo un interminabile match durato quasi quattro ore. Eliminato dal torneo anche Stefanos Tsitsipas, sempre più lontano dai fasti di qualche anno fa: il greco viene battuto in rimonta da Arthur Fils; dura solo un set invece la resistenza del giovane lituano Gaubas: Sascha Zverev si impone 6-4 6-0 e si qualifica agli ottavi di finale.

Saluta gli Internazionali Francesco Passaro, che contro il russo Karen Khachanov parte bene ma poi viene travolto: l’azzurro si era portato avanti 3-0 con un break di vantaggio nel primo set, ma da quel momento il match è stato a senso unico. Khachanov ha messo a segno un parziale di 12 giochi consecutivi per il 6-3 6-0 finale in poco più di un’ora. Sarà il russo ad affrontare agli ottavi Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha battuto il serbo Djere 7-6(2) 6-2 soffrendo un po’ nel primo set in cui ha dovuto per due volte recuperare un break di svantaggio ma una volta scampato il pericolo ha preso il largo.

Terzo turno

[5] J. Draper b. [Q] V. Kopriva 6-4 6-3

C. Moutet b. [9] H. Rune 7-5 5-7 7-6(4)

[23] K. Khachanov b. [WC] F. Passaro 6-3 6-0

[3] C. Alcaraz b. L. Djere 7-6(2) 6-2

[8] L. Musetti b. [28] B. Nakashima 6-4 6-3

[10] D. Medvedev b. [24] A. Popyrin 6-4 6-1

[13] A. Fils b. [18] S. Tsitsipas 2-6 6-4 6-2

[2] A. Zverev b. [Q] V. Gaubas 6-4 6-0

