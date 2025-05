Un colpo Gigante a Parigi! Eliminato Tsitsipas

Gigante ha battuto Stefanos Tsitsipas, finalista a Parigi nel 2021, in quattro set (6-5 5-7 6-2 6-4), volando così al terzo turno del Roland Garros.

Se ci sono dei demeriti del greco, si può tranquillamente dire che sono stati amplificati dall’atteggiamento e dal talento messo in campo, dal mancino italiano, numero 167 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il quarto set è emblematico della voglia di vincere di Matteo: otto palle break salvate, quelle pesantissime negli ultimi due turni, quando Tsitsipas ha avuto la possibilità di pareggiare i conti e di avere ancora opportunità di allungare la partita, ma Gigante non glielo ha permesso. Per il romano è senza dubbio la vittoria più importante della carriera, la prima contro un top 20 arrivata grazie a una straordinaria prestazione. Matteo ha giocato sempre aggressivo, sempre propositivo, è stato supportato da un ottimo rendimento al servizio (più dell’80% di punti vinti con la prima in campo) e ha approfittato dei soliti, incredibili, molteplici errori di Tsitsipas che ha chiuso l’incontro con 49 unforced.

