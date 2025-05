Sinner vince ancora: battuto de Jong, agli ottavi c’è Cerundolo Altro successo per il numero 1 del mondo, adesso arriva il primo vero esame

Buona anche la seconda per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo, al rientro nel circuito dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, ha battuto l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4 6-2 qualificandosi per gli ottavi di finale del Masters 1000 romano dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Se l’esordio contro Mariano Navone era stato tutto sommato “morbido”, ancora più semplice è stata la sfida contro l’olandese, giunto al terzo turno da lucky loser dopo due belle vittorie contro Shevchenko e soprattutto contro Davidovich Fokina. Sei giochi aveva racimolato nel primo precedente contro l’azzurro all’Australian Open 2024, altrettanti ne ha raccolti nella sfida odierna.

Un Sinner un po’ discontinuo nel primo set, in cui si è trovato avanti 4-1 con doppio break di vantaggio prima di farsi rimontare fino al quattro pari. Una spia di allarme subito spenta con un nuovo break nel nono gioco per poi chiudere al primo set point. Tutto più semplice nel secondo set con break in favore di Sinner già nel terzo game, preludio alla fine del match agevolata anche da una scivolata di de Jong nel quinto gioco: l’olandese ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista per una botta al polso accusata nella caduta e da quel momento in poi ha giocato gli ultimi minuti di match praticamente da fermo subendo un parziale di 12 punti a 0.

“Credo che ogni gara mi serva ed è un buon segno per me. Non sono lì dove spero di essere, ma c’è ancora margine di crescita. Sono contento di fare un’altra partita qui, Roma è speciale”. Queste le parole di Sinner dopo aver strappato il pass per gli ottavi. “Vediamo ora cosa succede e proviamo ad alzare il livello”, ha aggiunto in vista degli ottavi di domani contro Cerundolo: “Sarà un match tosto, lui mi ha già battuto, ma ho bisogno di incontri come questo per capire a che livello sono. Sicuramente – ha concluso – questa è stata una partita diversa da quella del serale, ma sono partito bene, poi ho avuto un calo che ci sta, ma sono contento del primo set. Purtroppo dopo si è fatto male e mi dispiace, è un bravissimo ragazzo”.

Quella di domani sarà la quinta sfida tra Sinner e Cerundolo, che ha eliminato il qualificato austriaco Ofner senza problemi: il bilancio è di due vittorie a testa, con l’italiano che ha ottenuto i suoi successi sul veloce indoor (entrambi nel 2022, uno in Davis e l’altro a Vienna), mentre Cerundolo si è imposto nel loro primo incontro (ritiro di Sinner ai quarti di Miami 2022) e nell’ultimo, giocato proprio a Roma nel 2023 sempre a livello di ottavi di finale. Un match sicuramente molto diverso rispetto a quelli contro Navone e de Jong, contro un giocatore di livello ben più alto e che può davvero essere definito il primo test attendibile per capire le reali condizioni di forma di Sinner dopo tre mesi di assenza.

Terzo turno

[1] J. Sinner b. [LL] J. de Jong 6-4 6-2

[17] F. Cerundolo b. [Q] S. Ofner 6-2 6-4

J. Munar b. [22] S. Korda 6-4 6-2

[29] M. Berrettini vs [6] C. Ruud

[30] H. Hurkacz b. M. Giron 6-3 1-6 6-1

[20] J. Mensik b. F. Marozsan 6-4 7-6(2)

[11] T. Paul b. [19] T. Machac 6-3 6-7(5) 6-4

[7] A. de Minaur b. [LL] H. Dellien 6-4 6-4

