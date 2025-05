Sinner ricomincia piano, favoriti tutti dall’altra parte del tabellone

I tifosi italiani troveranno simile ad una sorta di giustizia divina il tabellone che sorteggiato nel sontuoso scenario della Fontana di Trevi – col solito, rivedibile, gusto – ha regalato a Sinner una partenza come nemmeno lui si augurava. Naturalmente non saranno tutte rose e fiori perché il tennis contemporaneo è una specie di campo minato su cui puoi saltare con qualsiasi passo sbagliato, ma va detto che meglio di così non ci sembra potesse andare.

Sinner partirà con Navone o, ed il sogno degli organizzatori, con Cinà, che magari un giorno potrà fare partita, ma difficile che ci riesca negli anni ’20 di questo secolo. Poi Davidovich Fokina, uno che magari arriva anche a match point ma in genere si ferma lì. Quarto turno con Cerundolo e quindi quarto di finale con chi arriva dal quarto del recente vincitore di Madrid, Casper Ruud, a proposito di mine sparse nei tornei. Difficile che sia il norvegese lo sfidante di Sinner e anche in questo caso c’è il sogno del derby, visto che da quelle parti c’è Berrettini. Matteo troverà a terzo turno Ruud, e se sta bene non parte certo sfavorito. Dovesse vincere, prima di Sinner avrebbe chi sopravvive tra Shelton e Korda, altri due sicuramente alla sua portata.

Il secondo quarto di tabellone è quello di Taylor Fritz, quarta testa di serie. Per lo statunitense esordio con Diallo o Giron e poi forse Hurkacz, se sta bene. Come si è capito ci sono italiani ovunque, qui è Bellucci che proverà a infilarsi tra i due. Quarto turno contro Mensik più che contro Rublev o Fonseca, anche se dipenderà dalla velocità della terra del foro e quarto di finale contro de Minaur o Paul. In quello spicchio, di italiani ce ne sono addirittura tre: Arnaldi, che prima di Paul ha Bautista Agut; e Nardi e Cobolli, impegnati in un derby con in palio, appunto, de Minaur.

La metà bassa dl tabellone è un’altra cosa. Draper dovrebbe trovare Rune agli ottavi di finale, e sulla strada dei due non ci si potrà mettere certo Darderi; Alcaraz invece, prima del big match dei quarti, dovrà vedersela con Struff, Michelsen e poi forse Khachanov, che è sempre una cosa complicata, più che Dimitrov. Non proprio una passeggiata di salute per lo spagnolo. Che se mai ne uscisse vivo in semifinale finirà col trovare o Zverev o, facendo tutti gli scongiuri che si devono fare, Lorenzo Musetti. Lorenzo ha un tabellone da top10, con partite di medie difficoltà ma decisamente alla sua portata. Anche l’ottavo di finale contro Medvedev dovrà essere l’occasione per sancire una volta per tutte che le ambizioni sono legittime.

Nell’ultimo spicchio, quello di Zverev, ci sono Tsisipas e Fils, quindi non è nemmeno detto che il tedesco arrivi ai quarti, se continua con questi chiari di luna.

Insomma, come chiunque può vedere Sinner ha la grandissima occasione di raccogliere col cucchiaino avversari che si sono scannati fino a sabato 17. Ovviamente dovrà fare i conti con le insidie di un ritorno alla partita vera dopo tre mesi, ma il percorso agevola questa ripresa di confidenza con l’impegno agonistico.

Ma ecco i soliti accoppiamenti possibili a partire dal terzo turno:

[1] J. Sinner vs [25]A. Davidovich Fokina

[17] F. Cerundolo vs [15] F. Tiafoe

[12] B. Shelton vs [24] S. Korda

[29] M. Berrettini vs [6] C. Ruud

[4] T. Fritz vs [30] H. Hurkacz

[20] J. Mensik vs [6]A. Rublev (J. Fonseca)

[11] T. Paul (M. arnaldi) vs [19] T. Machach

[26]F. Auger-Aliassime vs [7] A. de Minaur (F. Cobolli)

[5]J. Draper vs [32] S. Baez

[21] U. Humbert vs [9] H. Rune

[14] G: Dimitrov vs [23] K. Khachanov

[31] A. Michelsen vs [3] C. Alcaraz

[8] L. Musetti vs [28] B. Nakashima

[24] A. Popyrin vs [10] D. Medvedev

[13]A. Fils vs [18] S. Tsitsipas

[27] D. Shapovalov vs [2] A. Zverev

Dalla stessa categoria