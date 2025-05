Sinner-Musetti: è storia! Gli azzurri firmano un record agli Internazionali Il numero 1 del mondo raggiunge il carrarino in semifinale e per il tennis italiano è un giorno storico

La vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 segna un momento storico per il tennis italiano: per la prima volta nell’Era Open ci saranno due tennisti azzurri in semifinale nel singolare maschile del torneo nostrano più importante. Sinner infatti raggiunge Lorenzo Musetti, che ieri aveva eliminato il campione in carica Alexander Zverev, e così facendo i due insieme scrivono un piccolo pezzo di storia del nostro tennis. Dall’apertura del circuito ai professionisti, nel 1968, non era mai accaduto che due giocatori italiani approdassero in semifinale al Foro Italico nella stessa edizione. Un traguardo raggiunto da Paolo Bertolucci (1973), Adriano Panatta (1976 e 1978), Tonino Zugarelli (1977), Filippo Volandri (2007) e Lorenzo Sonego (2021), a cui oggi si aggiungono Musetti e Sinner. Per tornare però a un’edizione degli Internazionali con due giocatori di casa in semifinale bisogna riavvolgere il nastro fino al 1957, con Giuseppe Merlo e Nicola Pietrangeli che poi si affrontarono in finale con la vittoria di quest’ultimo. Due anni prima lo stesso Merlo era stato battuto ancora in finale da un altro azzurro, Fausto Gardini. Sinner e Musetti, in caso di vittoria nelle rispettive semifinali, potrebbero dunque dare vita alla quarta finale tutta italiana agli Internazionali in 95 anni di storia, la prima nell’Era Open. Il miglior risultato in assoluto rimarrà in ogni caso quello del 1934, quando il torneo si disputava ancora a Milano: in quell’edizione gli italiani semifinalisti furono ben tre, con Giovanni Palmieri vincitore in finale su Giorgio De Stefani, che nel turno precedente aveva eliminato Emanuele Sertorio.

Edizioni degli Internazionali con almeno due semifinalisti italiani

1932 – Giorgio De Stefani e Giovanni Palmieri

1933 – Emanuele Sertorio e Giovanni Palmieri

1934 – Giovanni Palmieri, Giorgio De Stefani ed Emanuele Sertorio

1955: Fausto Gardini e Giuseppe Merlo

1957: Nicola Pietrangeli e Giuseppe Merlo

In grassetto il vincitore di quella edizione

In corsivo il finalista di quella edizione

