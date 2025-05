Sinner, il rientro è vincente: Navone battuto in due set Il Centrale del Foro Italico riaccoglie Jannik Sinner: il numero 1 del mondo torna con una vittoria

Centoquattro giorni dopo riecco Jannik Sinner: il numero 1 del mondo torna in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol e debutta con un successo sul Campo Centrale degli Internazionali d’Italia battendo l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4. Lo avevamo lasciato sulla Rod Laver Arena con la coppa da campione degli Australian Open, poi lo stop forzato per la positività e il patteggiamento che lo ha costretto ai box non permettendogli di partecipare ai primi quattro Masters 1000 della stagione. Il boato del Centrale, ovviamente sold out, ha fatto da cornice al ritorno di Sinner, assente a Roma dal 2023 quando fu battuto in rimonta a sorpresa da Francisco Cerundolo.

Un’atmosfera di festa in cui Mariano Navone ha fatto suo malgrado da vittima sacrificale: l’argentino, uno che campa di pane e terra rossa, ha provato a rendere il rientro di Sinner il più complicato possibile ma al di là di qualche comprensibile ruggine, il numero 1 del mondo non ha dovuto faticare troppo per centrare la sua ottava vittoria stagionale. Troppa la differenza tra i due per avere una vera partita: un break nel quarto gioco del primo set è bastato per mettersi in tasca il parziale, mentre nel secondo Navone è stato bravo ad approfittare di un paio di errori di troppo dell’azzurro per recuperare un break di svantaggio nell’ottavo gioco, salvo poi cedere nuovamente la battuta nel game successivo e alzare bandiera bianca.

“È una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato”, le parole a caldo di Sinner, che dopo il match point ha festeggiato con un “che bello” scritto sulla telecamera. “Difficile quando ti mancano le partite, perché il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me. Le cose possono cambiare in fretta, ho dato tutto quello che avevo. È bello essere qui, sono contento di essere tornato”.

Il numero 1 del mondo tornerà in campo lunedì per il suo match di terzo turno, di fronte avrà l’olandese Jesper de Jong che dopo aver perso nelle qualificazioni ha saputo farsi strada da lucky loser battendo prima il kazako Shevchenko e poi – a sorpresa – lo spagnolo Davidovich Fokina, travolto con un inaspettato 6-0 6-2. Tra Sinner e de Jong c’è già un precedente: un triplo 6-2 in favore dell’altoatesino al secondo turno dell’Australian Open 2024. Un’altra buona occasione per mettere tennis nelle gambe e nei colpi.

Dalla stessa categoria