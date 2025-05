Sinner e Musetti non giocheranno ad Amburgo, wild card per Zverev I due italiani si sono cancellati dal torneo tedesco e torneranno in campo direttamente al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non parteciperanno all’Open di Amburgo, torneo ATP 500 in programma nella citta tedesca la prossima settimana. Lo ha reso noto l’ATP, ricordando che i due italiani sono ancora in corsa agli Internazionali d’Italia. Un brutto colpo per il torneo tedesco, che aveva confermato una entry list invidiabile – cosa rara da vedere solo una settimana prima del Roland Garros – con tre ben tre top 10 iscritti. Tuttavia, come prevedibile, nessuno di loro scenderà in campo ad Amburgo. Oltre a Sinner e Musetti hanno rinunciato anche Holger Rune e Tommy Paul (anche lui semifinalista a Roma). Gli organizzatori potranno consolarsi con la presenza di Alexander Zverev: il numero 2 del mondo – che scenderà al terzo posto da lunedì prossimo, subendo il sorpasso di Carlos Alcaraz – ha accettato una wild card e sarà la testa di serie numero 1 del torneo che si disputa nella sua città natale.

